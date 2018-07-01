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01 Temmuz 2018 Pazar 11:21

Sıcak havaya nehirli önlem

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çobanlık yapan iki kardeş, özellikle hamileler olmak üzere hayvanlarını 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla her gün Dicle Nehri’nden geçiriyor.

Sıcak havaya nehirli önlem
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çobanlık yapan iki kardeş, özellikle hamileler olmak üzere hayvanlarını 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla her gün Dicle Nehri’nden geçiriyor.

Diyarbakır’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye başladı. Çınar ilçesine bağlı Başaklı köyünde çobanlık yapan Mehmet ve Hamza Demir kardeşler, baktıkları hayvanları 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklardan korumak amacıyla Dicle Nehri’nden geçiriyor. 250’nin üzerinde büyükbaş hayvandan sorumlu olan kardeşler, sabah, öğle ve akşam saatlerinde hayvanları nehirden geçirerek, özellikle hamile olan hayvanların sıcak havanın etkisinden korunmasını amaçlıyor.

"Susuzluktan hayvanların ciğerleri çürüyebilir”

Başaklı köyünde ağabeyiyle çobanlık yapan 15 yaşındaki Mehmet Demir, özellikle sıcak havalarda hayvanları nehirden geçirdiklerini belirterek, "Yazın sıcak olduğu için hayvanlar suya girmezse susuzluktan ciğerleri çürüyebilir. Böyle olunca da yavru atabiliyorlar. Sabah 5 buçukta gidip, akşamda 7 gibi eve geliyoruz. Öğlen de suya girip hayvanları serinletiyoruz” dedi.

Hamza Demir ise özellikle öğle saatlerinin çok sıcak geçtiğini ifade ederek, "Hayvanların suya ihtiyacı var. Yarım saat suda bekletiyoruz. Sonra eve getiriyoruz" diye konuştu.
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