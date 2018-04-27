Sıcak havayı fırsat bilip buz gibi suya atladılar

Hava sıcaklığının mevsim normalinin birkaç derece üstünde seyretmesini fırsat bilen gençler, buz gibi denize girerek serinledi.

Gürpınar Sahili’nde sıcak havayı fırsat bilen bir grup genç, denize girerek serinledi. Hava sıcaklığının son birkaç gündür mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle kent sakinleri serinlemek için deniz kenarlarını tercih etti. Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde de üniversiteye giriş sınavına hazırlanan gençler, üstlerini çıkararak denize girdi. Marmara Denizi’nin buz gibi sularına kendilerine bırakan gençler, "Su soğuk ama vücudumuz alışıyor" dedi.