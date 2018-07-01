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01 Temmuz 2018 Pazar 17:02

Sıcaklıklar arttı vatandaşlar havuzlara akın etti

Hava sıcaklığının her geçen gün daha da arttığı Malatya’da sıcaktan bunalan vatandaşlar yüzme havuzlarına akın ediyor.

Sıcaklıklar arttı vatandaşlar havuzlara akın etti
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Hava sıcaklığının her geçen gün daha da arttığı Malatya’da sıcaktan bunalan vatandaşlar yüzme havuzlarına akın ediyor.

Yazın kendini iyiden iyiye gösterdiği şu günlerde kent merkezinde kavurucu sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar kendilerini havuzlara atıyor. Yüzlerce kişinin akın ettiği havuzlara daha çok gençler ve çocuklar ilgi gösteriyor.

Son 2 haftada inanılmaz derecede yoğunluk yaşadıklarını ifade eden havuz işletmecisi Derviş Büyük, vatandaşların sıcaklarda en çok tercih ettiği serinleme yönteminin havuz olduğunu söyledi.

Serinlemek için havuza geldiklerini söyleyen çocuklar ise havuzda aynı zamanda eğlendiklerini de belirtti.
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