GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:38

Sıcaktan bulanan çiftçiler traktör römorkunu havuza çevirdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aşırı sıcaktan bulanan çiftçiler ilginç bir serinleme yöntemine başvurdu. Kızıltepe ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan çiftçi ve köylüler, serinlemek için deniz ve göl olmayınca traktör römorkunu havuza çevirerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bulanan çiftçiler traktör römorkunu havuza çevirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aşırı sıcaktan bulanan çiftçiler ilginç bir serinleme yöntemine başvurdu. Kızıltepe ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan çiftçi ve köylüler, serinlemek için deniz ve göl olmayınca traktör römorkunu havuza çevirerek serinlemeye çalıştı.

Kızıltepe ilçesi Otluk Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan İsmail Demir adlı vatandaş Karadeniz usulu göl yaptı. Aşırı sıcaktan bulanan çiftçi Demir, mısır tarlasında bulunan traktör römorkunu su kaçırmaması için çadır branda ile kapladı. Römorkun içini su ile dolduran Demir, portatif bir havuz yapmış oldu. Sıcaktan bulanan köylü çocuklar göle çevirilen römorkta az da olsa serinlemenin keyfini yaşadı.

Otluk Mahallesi’nde de hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğunu belirten Demir, "Mahallemizde havuz olmamasından dolayı serinleyecek bir yerimiz yok. Artan sıcakların ardından traktörün kasasına havuz yaparak çocuklarımızı günde en az bir iki saat serinleme imkanına kavuşturduk. Traktörün kasasını brandayla kapatıp, kasanın içine sondaj suyu doldurarak göle çevirdim, böylelikle hem ben hem çocuklar az da olsa serinleme imkanı buldu" dedi.

Kardeşleriyle birlikte römork kasasında yapılan havuza gelen Ahmet Aydoğan, günde iki saat bile olsa serinlediklerini ifade etti. Havuzda serinleyen başka bir çocuk da sıcaklardan dolayı havuza girdiklerini belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku