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20 Temmuz 2018 Cuma 15:22

Sıcaktan bunalan çocuklar yağmur altında doyasıya eğlendi

İstanbul Pendik’te sıcaktan bunalan çocuklar yağmuru fırsat bilip kendilerini sokağa attı. Yağmurun altında ıslanarak serinleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Sıcaktan bunalan çocuklar yağmur altında doyasıya eğlendi
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İstanbul Pendik’te sıcaktan bunalan çocuklar yağmuru fırsat bilip kendilerini sokağa attı. Yağmurun altında ıslanarak serinleyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Pendik’te sıcaktan bunalan çocuklar yağmurun yağmasını fırsat bilerek kendilerini sokağa attı. Yağmurun altında sırılsıklam ıslanan çocuklar serinlemenin keyfini çıkardı. Yağmur altında oyunlar da oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Oyun bittikten sonra ise çocuklar, leğene koydukları suda yıkanarak temizlendi. Çocukların mutluluklarını gören vatandaşlar da hem güldü hem de sevimli hallerini videoya aldı.
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