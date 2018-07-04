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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:10

Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti

Zonguldak’ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajları doldurdu.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara akın etti
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Zonguldak’ta hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla vatandaşlar plajları doldurdu.

Kentte 30 derece olarak ölçülen, ancak yüzde 40’a ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle hafta içi vatandaşlar sahilleri doldurdu. Kent merkezinde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plajı’nı doldurdu.

Kentin tek mavi bayraklı ve 200 metre uzunluğundaki plaja gün içinde yaklaşık 2 bin kişi geldi. Ziyaretçilerin kimi kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi.
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