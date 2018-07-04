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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:15

Sıcaktan bunalan yaşlı adam kendisine hortumla su tuttu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sıcak havadan bunalan yaşlı adam kendisine hortumla su tutarak serinlemeye çalıştı.Hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da vatandaşlar bunaltıcı sıcaktan korunmak içi farklı...

Sıcaktan bunalan yaşlı adam kendisine hortumla su tuttu
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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sıcak havadan bunalan yaşlı adam kendisine hortumla su tutarak serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da vatandaşlar bunaltıcı sıcaktan korunmak içi farklı yöntemler deniyor. Suruç ilçesinde yaşlı bir adam sıcaktan bunalınca sokak ortasında hortumu kendine tutarak serinlemeye çalıştı. Yaşlı adamın kendine su tuttuğu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
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