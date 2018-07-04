Sıcaktan bunalan yaşlı adam kendisine hortumla su tuttu

Hava sıcaklığının yaklaşık 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da vatandaşlar bunaltıcı sıcaktan korunmak içi farklı yöntemler deniyor. Suruç ilçesinde yaşlı bir adam sıcaktan bunalınca sokak ortasında hortumu kendine tutarak serinlemeye çalıştı. Yaşlı adamın kendine su tuttuğu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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