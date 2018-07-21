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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:18

Sıcaktan bunalanlar, şelalelere akın etti

Doğu Karadeniz’in dereleri ve ırmakları ile ünlü Ordu’da, keşfedilmiş 50’ye yakın şelale doğa turizmcileri açısından büyük ilgi görüyor. Hafta sonu tatilinin fırsat bilen yerli turistler şelalelere akın ederek, fındık hasadı öncesi stres atıp serinleme fırsatı buluyor.

Sıcaktan bunalanlar, şelalelere akın etti
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Doğu Karadeniz’in dereleri ve ırmakları ile ünlü Ordu’da, keşfedilmiş 50’ye yakın şelale doğa turizmcileri açısından büyük ilgi görüyor. Hafta sonu tatilinin fırsat bilen yerli turistler şelalelere akın ederek, fındık hasadı öncesi stres atıp serinleme fırsatı buluyor.

Ordu’ya güzellik verenlerin başında türkülere konu olan derelerin yüksek rakımlı yerlerinden akan ve güzel manzaralar oluşturan şelaleler, yerli turistler tarafından büyük beğeni topluyor. Bu şelaleler arasında Altınordu ilçesinde bulunan Karaoluk Mahallesi’ndeki Çiseli Şelalesi, Ordu turizminin cazibe noktalarından birisi olarak yer alıyor.

9 metre derinliğindeki göleti ve 6 metre yüksekliğindeki şelalesiyle dikkat çeken Çiseli Şelalesi, Türkiye’nin en güzel 10 şelalesi arasında yer alıyor. Yeşil bitki örtüsü ve gür ormanların arasında eşsiz bir manzara sunan şelaleler, fındık hasadı başlamadan önce insanların uğrak noktası haline geliyor. Vatandaşlar, burada piknik yapmayı da ihmal etmiyor.

Kentte ilgi gören şelalerden biri olan Çiseli Şelalesi, vatandaşların hafta sonu dinlenebileceği ve güzel vakit geçirebileceği alanlar arasında yer alıyor. Şelale, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerini de ağırlıyor.

“Fındık öncesi yüzerek serinliyoruz”

Fındık öncesi bahçe temizliğini yaptıklarını ve serinlemek için şelaleye akın etiklerini aktaran Ahmet Temiz, “Bu cennet vatanın, böyle güzel bir yerinde olmaktan gurur duyuyoruz. Gerçekten güzel bir yer, serinliği ve doğasıyla gerçekten muhteşem bir yer. Buranın değerlendirilmesini istiyoruz. Sayın valimizden ve belediye başkanımızdan. Buraları güzelleştirmelerini talep ediyoruz. Gerçekten burası çok sıcak ve serinlemek amacıyla geldik. Fındık tırpanlarımızı vurduk buraya serinlemeye geldik. Fındık öncesi burada yüzerek serinliyoruz” dedi.

“Hem fındık, hem de tatil için burası tercih ediliyor”

Yöre halkından Resul Yalçın ise serinlemek için Çiseli Şelalesi’ne geldiklerini belirterek, beraberce vakit geçirdiklerini aktardı. Şelaleye, İstanbul’dan gelen akrabalarının da uğradığını ifade eden Yalçın “Yıllık izinlerde genellikle buraya geliyoruz, hep beraber buradayız. Göç veren bir il olduğu için genellikle İstanbul bölgesine gidiyorlar. Ama fındık sezonu geldiği zaman herkes buraya geliyor, 20-25 günlüğüne. Hem fındık için, hem de tatil bölgesi olarak burayı tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.
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