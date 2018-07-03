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03 Temmuz 2018 Salı 09:19

Sıcaktan yorgun düşen kağıt toplayıcısı küçük çocuk el arabasında uyuya kaldı

Adana’da kağıt toplayarak para kazanmaya çalışan küçük bir çocuk, sıcaklarda bunalıp çöp topladığı el arabasının içinde uyuya kaldı.Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi üzerinde çalışmaktan bitkin düşen...

Sıcaktan yorgun düşen kağıt toplayıcısı küçük çocuk el arabasında uyuya kaldı
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Adana’da kağıt toplayarak para kazanmaya çalışan küçük bir çocuk, sıcaklarda bunalıp çöp topladığı el arabasının içinde uyuya kaldı.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi üzerinde çalışmaktan bitkin düşen atık toplayıcısı küçük bir çocuk, el arabasında uyuya kaldı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasına rağmen evine ekmek götürebilmek için çöplerden atık kağıt ve plastik toplayan çocuk, yorulup bitkin düşünce boyundan büyük el arabasında uyuya kaldı.
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