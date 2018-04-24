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24 Nisan 2018 Salı 11:20

Şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklarına rehabilitasyon ve kişisel gelişim desteği projesi

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR), bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.ESKAR, geliştirdiği ‘Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Çocuklarına Rehabilitasyon ve Kişisel Gelişim...

Şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklarına rehabilitasyon ve kişisel gelişim desteği projesi
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Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR), bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

ESKAR, geliştirdiği ‘Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Çocuklarına Rehabilitasyon ve Kişisel Gelişim Desteği Projesi’ kapsamında Ataşehir Belediyesi Kadın Konukevinde bulunan 10 kadın ve çocuğunun rehabilitasyonuna yönelik program uyguluyor.

Projenin Genel Koordinatörlüğünü yürüten ESKAR Müdürü Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz; projeyle, şiddet neticesinde evlerini terk etmek zorunda kalmış olan kadın ve çocuklarının yaşadıkları travmayı atlatmaları, sağlıklı birer birey olarak hayatlarını sürdürebilmeleri ve hayata sıkı bağlar ile bağlanıp, ayakta durabilmelerine destek vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Prof. Akgül Yılmaz; öğretim üyesi, öğrenci, belediye iş birliği ile gerçekleştirilen projenin uygulama alanını genişletmeyi, böylelikle daha fazla şiddet mağduru kadın ve çocuğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehnaz Yalçın Wells’in resim dersi koordinatörlüğünü, Dr. Öğr. Üy. Aylin Can’ın müzik dersi koordinatörlüğünü, Öğr. Gör. Dr. Elif Esmer’in çocuklara temel eğitim koordinatörlüğünü, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üy. Sinan Bozkurt’un beden eğitimi dersi koordinatörlüğünü üstlendiği program yine koordinatörlerin gözetim ve denetimleri altında Üniversitenin son sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinden gönüllü olanların aktif katılımı ile yürütülüyor.

Öğr. Gör. Elif Esmer’in kadınlara ‘Mutluluk’ üzerine vereceği seminerleri de içeren program Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz’ın vereceği ‘Kadın Girişimciliği’ dersi ile sona erecek.
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