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24 Nisan 2018 Salı 15:56

Sıddık Naci Eren vefat etti

Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden Sıddık Naci Eren vefat etti.Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden Sıddık Naci Eren, 94 yaşında evinde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşinin...

Sıddık Naci Eren vefat etti
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Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden Sıddık Naci Eren vefat etti.

Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden Sıddık Naci Eren, 94 yaşında evinde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun eşinin dedesi olan merhum Eren’in yakınları, cenazenin yarın ikindi namazını müteakip Zağnos Paşa Camii’nden kaldırılacağını kaydetti. Şehir dışından da Hacı Sıddık Naci Eren’i seven çok sayıda insanın cenazeye katılmasının beklendiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da sosyal medya üzerinden "Hacı Sıddık Naci Eren dedemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun. Cenazesi 25 Nisan Çarşamba günü ikindi namazını müteakip Zağnos Paşa Camii’nden kaldırılacaktır" mesajını paylaştı.
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