Şifalı ’mesir’in duası yapıldı

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 478. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında 29 Nisan Pazar günü saçılacak mesir macunları yapılan dualarla çuvallara yerleştirildi. Bu yıl saçılacak 6 ton mesir macunundan...

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 478. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında 29 Nisan Pazar günü saçılacak mesir macunları yapılan dualarla çuvallara yerleştirildi. Bu yıl saçılacak 6 ton mesir macunundan kapabilmek için on binlerce kişinin Manisa’ya gelmesi bekleniyor.

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan tarihi Sultan Camii’nden 29 Nisan Pazar günü saçılacak 6 ton mesir macununun duası yapıldı. Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği’nin mesir imalathanesinde yapılan dua öncesinde protokolün de katılımıyla Sultan Camii’nde Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Manisa İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş tarafından yapılan duaya Manisa Vali Yardımcı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Müftü Yardımcısı Bektaş’ın yaptırdığı duanın ardından protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir saçtı.

Kadınlar tarafından hazırlanan ve duası yapılan 6 ton şifalı mesir macunu 29 Nisan Pazar Günü Sultan Camii kubbe ve minareleri başta olmak üzere 40’tan fazla noktadan on binlerce vatandaşa saçılmak üzere çuvallara dolduruldu.