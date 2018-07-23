GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 08:48

Sıhırçukuru Yaylası, eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki Sıhırçukuru Yaylası, temiz havası, eski yayla evleri ve eşsiz doğasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sıhırçukuru Yaylası, eşsiz manzarasıyla büyülüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki Sıhırçukuru Yaylası, temiz havası, eski yayla evleri ve eşsiz doğasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

2 bin 300 rakımda bulunan Sıhırçukuru Yaylası, eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Zirvenin hemen alt yamacında bulunan Sıhırçukur Yaylası’nda sadece yaz mevsiminde hayvancılıkla uğraşanlar ve gurbetten gelen vatandaşlar kalıyor. Uzun yıllar Sıhırçukur Yaylası’nda yaylacılık yapan Saadet Cingirt, yaylanın 30-40 yıl öncesinde çok daha hareketli olduğunu söyledi.

Baharla birlikte yaylaya geldiklerini ifade eden Cingirt, "Yaylamız kayaların arasında, üzerinde kurulu evlerle çok güzel bir yayladır. Yaklaşık 80-90 eski yayla evinin bulunduğu yaylamız doğası ve eşsiz güzelliğiyle insanı rahatlatıyor. Ben de yıllar öncesinde anne ve babamla yaşadığım yaylamı her fırsatta mutlaka ziyaret ediyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku