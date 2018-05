Siirt’te yakalanan Malik kod adlı teröristin kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Siirt Eruh’ta sağ olarak ele geçirilen teröristin interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildiğini açıkladı.

TSK, Siirt Eruh’ta önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edildiğini açıkladı. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada bültenlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

“Kırmızı Bülten: Bir şahıs hakkında adli makamlar tarafından yakalama müzekkeresi düzenlendiğinin İNTERPOL’e üye ülkelere bildirilmesi amacıyla düzenlenen bültendir. Kırmızı bültene istinaden ne işlem yapılacağı her ülkenin mevzuatına göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla kırmızı bültene konu bir şahsın dünyanın herhangi bir yerinde görüldüğü anda yakalanacağı ve iade edileceği yönündeki algı hukuki açıdan değerlendirildiğinde doğru değildir.

Mavi Bülten: Şahısların kimliklerinin tespit edilmesi ve suç faaliyetlerine ilişkin yardımcı bilgilerin toplanması amacıyla düzenlenen bültendir.

Yeşil Bülten: Sabıkalı ve suç işlemeye eğilimli şahıslar hakkında uyarı ve istihbarat mahiyetli bilgilerin üye ülkelere iletilmesini amaçlayan bültendir.

Sarı Bülten: Özellikle çocuklar başta olmak üzere kayıp şahısların yerlerinin tespiti ile kimlikleri belirsiz olanlara kimliklerini ispat etmekte yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bültendir.

Siyah Bülten: Buluntu cesetlerin kimliklerinin tespiti amacıyla düzenlenen bültendir.

Turuncu Bülten: Güvenliği tehdit eden gizli silah, bombalı paket ve diğer tehlikeli maddeler hakkında polis teşkilatlarını, kamu kuruluşlarını ve uluslararası teşkilatın bilgilendirici ve uyarıcı mahiyette düzenlenen bültendir.

Mor Bülten: Spesifik ve özel bir yöntemle işlenen suçların detayları ile açıklandığı bülten türüdür. Bu yolla üye ülkeler bilgilendirilerek benzer tür suçların işlenişinde önleyici tedbirler almak ve aynı tür suçu işleyen suçlular arasında irtibat kurularak yakalanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanır.

İnterpol - BM Özel Bülteni: 11 Eylül saldırıları sonunda BM bünyesinde kurulan El Kaide/taliban Komitesinin hazırladığı terörizmle bağlantı kişi, grup ve kuruluşlar listesinde yer alanların aranması için İNTERPOL tarafından hazırlanan arama bültenidir.

İçişleri Bakanlığının terör listesi

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini, yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilmesine dair İçişleri Bakanlığı yönetmeliği uygulaması belirlendi.

Terör listesinde aranan kişiler 5 renk ile kategorize edilirken, her elebaşı grubu için ayrı renkler belirlendi. Kademeli olarak belirlenen listede isimler kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve siyah şeklinde sıralandı. Her bir isim için yapılan çalışmayla katıldığı veya talimatını verdiği terör eylemleri, yol açtığı can kayıpları belirleniyor, fotoğrafları, örgütlere katılım yılları ve faaliyetleri gibi detaylı biyografileri hazırlanıyor.

Kırmızı liste, teröristin örgütteki pozisyonuna göre değil, kararlarda etkili olup olmadığına göre belirlenirken Mavi listede yer alanlar ise daha çok bölge ve alan sorumluları ile doğrudan sivillere yönelik saldırıların ve tehditlerin çok yoğun olduğu bölgelerden seçilmekte.

Terör listesinde aranan şahısların ihbarı sonucu yakalanması durumunda kırmızı listede yer alan için 4 milyon TL, mavi Listede yer alan için 1 milyon 500 bin TL, yeşil listede yer alan için, 1 milyon TL, Turuncu listede yer alan için 600 bin TL ve gri listede yer alan için ise 300 bin TL’ye kadar ödül verilmekte.”