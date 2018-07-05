GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:21

Silahının ateş alması ile hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde makam odasında silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden Gümüşakar Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyünde toprağa verildi.İki...

Silahının ateş alması ile hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde makam odasında silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden Gümüşakar Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyünde toprağa verildi.

İki gün önce Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Jandarma Karakolu’nda makam odasında silahının ateş alması sonucu kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği bildirilen Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol’un (31) naaşı, bu sabah Beypazarı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yoğunpelit köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Nuh Alper Bol için memleketi Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit Köy Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Babaevi önünde de askeri tören düzenlendi. Baba Reşat Bol ve anne Fatma Bol ile Bol’un kız kardeşleri düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku