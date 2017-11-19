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19 Kasım 2017 Pazar 15:58

Şile’de tohum ve yerel ürünler şenliği

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen "Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği" gerçekleşti. Şile Yeryüzü Pazarında yapılan etkinlik bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Şile'de tohum ve yerel ürünler şenliği
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Şile Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen "Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği" gerçekleşti. Şile Yeryüzü Pazarında yapılan etkinlik bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Yerli tohumlara sahip çıkılması ve yerel değerlerin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması adına 5 yıl önce Şile Belediyesi tarafından başlatılan etkinlik yurt içinden birçok doğal yaşam sevenleri Şile’de buluşturdu. Şile Yeryüzü Pazarında saat 10.00’da başlayan etkinlikte uygulama atölyeleri, söyleşiler, geleneksel köy ekmeği ve tarhana çorbası ikramı gibi çok sayıda aktivite yer aldı. 5’inci Şile Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği’ne geçen yıllar da olduğu gibi bu yıl da Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, tarımsal üreticiler, Şile Köylüsü ile çok sayıda doğa sever katıldı.

Tohum ve Yerel Ürünler Şenliği’nin ev sahipliğini yapan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, “5’incisini düzenlediğimiz gayet heyecanlı ve yoğun bir ilgi ile köylümüzün ürettiği, köylümüzün sattığı ata, dede tohumları ile yapılan tarım modellemesine şahit oluyoruz. Şile’deki Yeryüzü Pazarı toprağın, üreticinin korunduğu turizm ve tarımın buluştuğu bir modern. Dünyada 45’inci, Türkiye’de ikinci, İstanbul’da ki ilk pazar. Burada göçün önüne geçebilmek adına toprağın ekonomiye katkıda bulunabilmesi adına ve ekolojinin korunması adında önemli bir vizyon ortaya konuyor. Bu anlamda ben tüm paydaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerimiz, kamu iştirakçilerimiz ama her şeyden ziyade Şile Köylüsü’ne bize inandığı için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin metropolleştiği bir dönemde, şehir çeperlerinde yapılabileceği iddiası ile biz bu projeyi başlattık. İstanbul’da bu başarıldıysa Ankara’da, İzmir’de, Bursa’da her yerde başarılabilinir” dedi.

Sebze- meyve satıcısı Bayram Sinme, “Bu pazar gayet güzel. Çünkü pazara gelen her ürün köylünün ürünü. İlaçsız, doğal tohumdan yetiştirilmiş. Pazara vatandaşların ilgisi çok. Özellikle yazın talep çok olduğundan ürün yetmiyor. Ama bunun çalışmaları yapılıyor” şeklinde konuştu.

Ekmek üretici Volkan Berk, “Şuanda kendi ürettiğimiz atalık sarı buğdaydan ürettiğimiz ekşi ekmeği kesiyorum. En önemli özelliği atalık buğdaylardan olması, aynı zamanda tam buğday olması, katkı maddesi yok “ ifadelerini kullandı.

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