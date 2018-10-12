Silivri’de etkili olan yağmurun ardından rögarların taşması nedeniyle sular altında kalan sahil yolu havadan görüntülendi.Silivri’de sabaha karşı şiddetli yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle rögarlar taştı. Sahil yolunda kafelerin bulunduğu cadde sular altında kaldı. Sular altında kalan sahil yolu havadan görüntülendi.
Silivri’de sular altında kalan sahil yolu havadan görüntülendi
Silivri’de etkili olan yağmurun ardından rögarların taşması nedeniyle sular altında kalan sahil yolu havadan görüntülendi.