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24 Temmuz 2018 Salı 14:10

Şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Dün gece yoğun bir şekilde Marmara’yı etkisi altına alan ve dakikada ortalama 35 yıldırımın düştüğü yağışlar beraberinde bu fotoğrafları getirdi. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy’de İHA Foto Muhabiri Alper Tüydeş, gece boyu denize düşen yıldırımları görüntüledi.

Şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı
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Dün gece yoğun bir şekilde Marmara’yı etkisi altına alan ve dakikada ortalama 35 yıldırımın düştüğü yağışlar beraberinde bu fotoğrafları getirdi. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy’de İHA Foto Muhabiri Alper Tüydeş, gece boyu denize düşen yıldırımları görüntüledi.

Dün akşam Trakya üzerinden yurda giren ve kısa sürede bölgeyi etkisi altına alan yağışlar beraberinde dolu ve yıldırımları da getirmişti. Fırtına ile birlikte etkisini daha da arttıran yağışlar bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirirken, Marmara Denizi üzerine yansıyan yıldırımlar ise fotoğrafçılara görsel bir şölen sundu.

İHA Muhabirliği yapan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in, Marmara Denizi üzerinde kayda aldığı yıldırım fotoğraflarında gece yarısı çekilmesine rağmen her yerin gündüz gibi aydınlandığı ve havada biriken enerji görülüyor.
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