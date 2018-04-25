Şimşirgil’den doğru tarih vurgusu

Kahvehanelerde kütüphane köşesi oluşturarak kıraathane geleneğini ayağa kaldıran Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i vatandaşlarla buluşturuyor.

Hacivat Mahallesi Merkez Kıraathanesi’nde düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Tarihi ve güncel konuların anlatıldığı programın Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkış tarihi olan 24 Nisan’a denk geldiğini vurgulayan Şimşirgil, 8 yıllık saltanat süresince gerçekleştirilen fetihlerle Sultan Selim’in Osmanlı İmparatorluğu’na mevcut topraklarından fazla toprak kazandırdığına dikkat çekti. Ecdadı ve tarihi öğrenmek ve sevmek gerektiğinin altını çizen Şimşirgil, “Bizi tarih özürlü yaptılar, tarihimizden uzaklaştırdılar, tarihi yanlış anlattılar, unutturdular; yetmezmiş gibi iftiralar attılar. Bu yüzden tarihi okuyan insanlar, Yavuz’u bilen insanlar, Kanuni’yi, Fatih’i bilen insanlar doğruyu bilir. Boş yere Fatih’i, Kanuni’yi Abdulhamid Han’ı kötülemiyorlar, boş yere iftira etmiyorlar. Bizleri ecdadımıza küstürmeye çalışıyorlar. Bu yüzden tarihimizi doğru okumalı, gerçekleri sağdan soldan değil kaynağından öğrenmeliyiz” dedi.

Program sonunda Şimşirgil, proje kapsamında kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak ilçe sakinlerine sunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.