GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:45

Şimşirgil’den doğru tarih vurgusu

Kahvehanelerde kütüphane köşesi oluşturarak kıraathane geleneğini ayağa kaldıran Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i vatandaşlarla buluşturuyor.Hacivat Mahallesi Merkez Kıraathanesi’nde düzenlenen programa...

Şimşirgil'den doğru tarih vurgusu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahvehanelerde kütüphane köşesi oluşturarak kıraathane geleneğini ayağa kaldıran Yıldırım Belediyesi, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’i vatandaşlarla buluşturuyor.

Hacivat Mahallesi Merkez Kıraathanesi’nde düzenlenen programa mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Tarihi ve güncel konuların anlatıldığı programın Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkış tarihi olan 24 Nisan’a denk geldiğini vurgulayan Şimşirgil, 8 yıllık saltanat süresince gerçekleştirilen fetihlerle Sultan Selim’in Osmanlı İmparatorluğu’na mevcut topraklarından fazla toprak kazandırdığına dikkat çekti. Ecdadı ve tarihi öğrenmek ve sevmek gerektiğinin altını çizen Şimşirgil, “Bizi tarih özürlü yaptılar, tarihimizden uzaklaştırdılar, tarihi yanlış anlattılar, unutturdular; yetmezmiş gibi iftiralar attılar. Bu yüzden tarihi okuyan insanlar, Yavuz’u bilen insanlar, Kanuni’yi, Fatih’i bilen insanlar doğruyu bilir. Boş yere Fatih’i, Kanuni’yi Abdulhamid Han’ı kötülemiyorlar, boş yere iftira etmiyorlar. Bizleri ecdadımıza küstürmeye çalışıyorlar. Bu yüzden tarihimizi doğru okumalı, gerçekleri sağdan soldan değil kaynağından öğrenmeliyiz” dedi.

Program sonunda Şimşirgil, proje kapsamında kahvehanelere kütüphane köşesi oluşturarak ilçe sakinlerine sunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibine teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku