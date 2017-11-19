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19 Kasım 2017 Pazar 10:00

Simurg eğitim programıyla öğrenciler Eyüpsultan’ı başka bir gözle keşfediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon projelerinden biri olan "Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı" velilerin ve öğrencilerin Eyüpsultan’ı başka bir gözle keşfetmesine olanak sağlıyor.

Simurg eğitim programıyla öğrenciler Eyüpsultan'ı başka bir gözle keşfediyor
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Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon projelerinden biri olan "Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı" velilerin ve öğrencilerin Eyüpsultan’ı başka bir gözle keşfetmesine olanak sağlıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın vizyon projelerinden biri olan Simurg 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı 2017-2018 faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. ’’Simurglu Genç Kaşifler Keşfediyor’’ projesi, velilerin ve öğrencilerin bir yandan gezerken bir yandan da Eyüpsultan’ı başka bir gözle keşfetmesine olanak sağlıyor.

’’Eyüpsultan’ı çocukların yanında velilere de tanıtmak istedik’’

Sadece çocukları değil, velileri de gezdirerek bilgilendirdiklerini ifade eden Eyüpsultan uzmanı Serdar Dumansız, ’’Çocuklarımızı gezdirmenin yanında velilerimizi ve öğretmenlerimizi de bu projeye davet etmek istedik. Normal şartlarda rotamızda 47 yer var. Ama annelerimizin vaktini çok fazla almamak için bugün gidilecek 25 önemli nokta belirledik. Bizler bu projeyi halka açmak, daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Umarız ki bu projemiz diğer belediyelere de örnek olur" dedi.

“Çocuğumun özgüveni, simurg sayesinde yerine geldi’’

Eyüpsultan’ın tarihi şahsiyetleri ve mekanları hakkında bilgi alan bir velimiz çocuğunun Simurg projesi sayesinde sosyalleştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

’’Biz Simurg’la geçtiğimiz sene tanıştık. Çocuğum Simurg’a katılmadan önce içine kapanıktı. Simurg sayesinde kendi yeteneklerini keşfetti ve sosyalleşti. Özgüveni yerine geldi.’’

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