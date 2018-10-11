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11 Ekim 2018 Perşembe 15:46

Sinan Akçıl, hastanede yatan Berkay’ı ziyaret etti

Oyuncu Seymiyan Midyat ile geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisinde kavga eden şarkıcı Sinan Akçıl, Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay’ı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Akçıl, "Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi. Bu adli bir olay" dedi.

Sinan Akçıl, hastanede yatan Berkay'ı ziyaret etti
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Oyuncu Seymiyan Midyat ile geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisinde kavga eden şarkıcı Sinan Akçıl, Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay’ı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Akçıl, "Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi. Bu adli bir olay" dedi.

Şarkıcı Sinan Akçıl ve eski futbolcu Necati Ateş, Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay’ı hastanede ziyaret etti. Kısa süre Berkay’ın odasında kalan şarkıcı Sinan Akçıl ve Necati Ateş daha sonra hastaneden ayrıldı.

"Bizde olay o kadar büyümedi"

Hastane çıkışı, Sermiyan Midyat ile kavgası ve Berkay’ın durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, Berkay’ın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bizde olay o kadar büyümedi. Bu daha ciddi. Bu adli bir olay çünkü. Hollywood yıldızı Kristanna Loken de bir gün daha kalacakken bu tatsız olaydan dolayı morali bozuldu ve karı koca dönme kararı aldılar. Ama onlara söz verdim. Los Angeles’e gittiğimde beni misafir etmek istiyorlar" dedi.
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