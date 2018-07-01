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01 Temmuz 2018 Pazar 22:10

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde FETÖ/PDY örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Zeki Güven koğuşunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Zeki Güven, 1970 Yenipazar doğumluydu. Ankara eski İstihbarat Şube Müdürüydü. En son görevi Bolu Emniyet Müdü

IHAAW221012-GEN/01-07-2018 - Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde FETÖ/PDY örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Zeki Güven koğuşunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Zeki Güven, 1970 Yenipazar doğumluydu. Ankara eski İstihbarat Şube Müdürüydü. En son görevi Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı iken Eskişehir’de yakalandı. 01.07.2018 22:10:12 TSI NNNN

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde FETÖ/PDY örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Zeki Güven koğuşunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Zeki Güven, 1970 Yenipazar doğumluydu. Ankara eski İstihbarat Şube Müdürüydü. En son görevi Bolu Emniyet Müdü
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IHAAW221012-GEN/01-07-2018 - Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde FETÖ/PDY örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Zeki Güven koğuşunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Zeki Güven, 1970 Yenipazar doğumluydu. Ankara eski İstihbarat Şube Müdürüydü. En son görevi Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı iken Eskişehir’de yakalandı. 01.07.2018 22:10:12 TSI NNNN
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