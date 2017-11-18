Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 08:56

Sındırgı’nın içme ve atıksu sorunu bitiyor

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından bu yıl temelleri atılan 16 milyon 200 bin TL değerindeki İçme Suyu, Kanalizasyon Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi inşası hızla ilerliyor. 2018 yılında hizmete girecek olan tesis...

Sındırgı'nın içme ve atıksu sorunu bitiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından bu yıl temelleri atılan 16 milyon 200 bin TL değerindeki İçme Suyu, Kanalizasyon Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi inşası hızla ilerliyor. 2018 yılında hizmete girecek olan tesis ile 25 bin kişilik atıksu arıtma tesisi yapılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından bu yıl temelleri atılan 16 milyon 200 bin TL değerindeki İçme Suyu, Kanalizasyon Şebeke Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi inşası hızla ilerliyor. Proje kapsamında 40.258 metre içmesuyu,9.848 metre kanalizasyon hattı, 2.500 m3lük içmesuyu deposu, 25 bin kişi kapasiteli atıksuarıtma tesisi inşa edilecek. Atıksu Arıtma Tesisi, karbon ve kısmi azot-fosfor giderim projesi olan ileri biyolojik arıtım teknolojisine göre tasarımlandı. Arıtma tesisinde arıtılacak olan Sındırgı ilçesinin kullanım sularından kaynaklı evsel nitelikli atıksuları, çevre mevzuatında istenilen şartları sağladıktan sonra Simav Çayını deşarjı yapılacak. Aynı iş kapsamında bulunan 2 bin 500 m³’lük İçmesuyu deposu ve 40 bin 258 metre içmesuyu şebeke hattının yapılması ile Sındırgının içmesuyu ihtiyacı kaliteli ve kesintisiz karşılanabilecek şartlara ulaşacak. Kasım 2017 itibari ile iş kapsamındaki içmesuyu depo inşaatının kaba inşaatı tamamlanırken, mekanik imalatlarına başlanılama aşamasına gelindi. Kanalizasyon ve içmesuyu şebeke hatlarının inşaatı çalışmaları takribi olarak yarı oranda tamamlandı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<