Singapur Havayolları Formula 1 sponsoru oldu

Singapur Havayolları, Formula 1 Singapur Grand Prix ana sponsorluğunu 2019’a kadar iki sene daha uzatacağını duyurdu.

Singapur Hava Yolları, ilk ana sponsorluk anlaşmasını 2014 yılında iki senelik imzalamış ve anlaşmayı 2016 ve 2017 yarışları için uzatılmıştı. Singapur Havayolları, Formula 1 Singapur Grand Prix ana sponsorluğunu 2019’a kadar iki sene daha uzatacağını duyurdu. Singapur Havayolları CEO’su Sayın Goh Choon Phong, “Singapur Gece Yarışı, ülkede gerçekleştirilen en önemli sportif faaliyettir ve bu etkinliğin Ana Sponsoru olarak devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Turizm ve sporu geliştirecek bu etkinliği büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.

Formula 1 Başkanı ve CEO’su Sayın Chase Carey, “F1, Singapur Havayolları ile arasındaki ilişkiyi geliştirdiği için çok mutlu. Bir varış noktası olarak Singapur’un gücü, F1’in dünya genelinde yaratmakta olduğu heyecanın bir örneğidir ve Singapur Havayolları gibi prestijli ortaklara sahip olmak, istekli vizyonumuzun dünya genelindeki öncü şirketler tarafından da paylaşıldığını göstermektedir” dedi.

Singapore GP Pte LTD Başkanı Sayın Teo Hock Seng ise, “Formula 1 Singapur Grand Prix Ana Sponsoru olarak Singapur Havayolları ile bir kez daha anlaşmış olmanın mutluluğu içindeyiz. Son dört yıl boyunca devam eden ortaklık, gece yarışlarının başarısının ardındaki en önemli nedendi. Formula 1 ile yeni bir sayfa açarken, ortak hedeflere birlikte erişmeyi ve Singapur’un en iyiyi sergilemesi için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Formula 1 2018 Singapur Grand Prix’i, bu yıl 14-16 Eylül tarihleri arasında Marina Bay Sokak Pistinde gerçekleşecek.