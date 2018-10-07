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07 Ekim 2018 Pazar 13:59

Sınırdaki Mehmetçik’ten yaralı kartala şefkat eli

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, bölgede buldukları yaralı kaya kartalını tedavi ettirdikten sonra tekrar doğaya saldı.

Sınırdaki Mehmetçik'ten yaralı kartala şefkat eli
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik, bölgede buldukları yaralı kaya kartalını tedavi ettirdikten sonra tekrar doğaya saldı.

İlçenin sınıra sıfır noktasında bulunan Kepez Mahallesi kırsalında görevli askerler, devriye görevi yaparken boynundan yaralanmış kaya kartalına rastladı. Olay yerinde ilk müdahalesini yapan jandarma ekipleri, daha sonra kartalı askeri araçla ilçedeki özel bir kliniğe götürdü. Burada veteriner hekim tarafından tedavi edilen kartal, bulunduğu bölgede askerler tarafından tekrar doğaya salındı.
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