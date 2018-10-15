Sinop inanç turizminde hedef büyütecek

Sinop’a 17 Ekim günü bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gelecek olan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ve ekibinin, Sinop ziyareti programı öncesinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Balatlar Yapı Topluluğu’nda gerçekleşen basın toplantısında konuşan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, "Kentin içerisinde bir arkeolojik çalışma bir kültür çalışması yapılıyor. Bu her ilde olan bir mevzu değildir. Örneğin Sümela Manastırı’na özel gitmek gerekir, Sinop’un en büyük özeliği kültürü, tarihi turizm değerleri hep yaya mesafesinde ulaşılabilir konumda olması. Bu değeri özellikle vurgulamak isterim. Bu değerin üzerine bir değer katmak, bunu uluslararası bir evrensel kültür değerine ulaştırmak için yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi biliyorsunuz, ülkemiz dünyamız da İslam dini olduğu gibi Hristiyan dini ve bu Hristiyan dini de Ortodoks camiası var. Bunun da en büyük lideri İstanbul Rum Patriği, Fatih Sultan Mehmet ile birlikte bütün Türk camiasında Türk tarihinde yer almış bir makam, Sinop’u ziyarete gelecek. Buradaki bizim en büyük amacımız biz, Sinoplular olarak bunu bir turizm değeri olarak ortaya çıkması ilimize turizmde sezon dışı katkı getirmesi ile çok büyük bir değer olduğunu farkındayız” dedi.