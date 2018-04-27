Sinop’ta kura heyecanı

Sinop’un Dikmen ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarının kurası gerçekleştirildi. Dikmen İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonunda yapılan kura ile 94 aile ev sahibi oldu.Sinop Valisi Hasan İpek, Başbakanlık Toplu Konut...

Sinop’un Dikmen ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutlarının kurası gerçekleştirildi. Dikmen İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonunda yapılan kura ile 94 aile ev sahibi oldu.

Sinop Valisi Hasan İpek, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Dikmen Belediyesi işbirliğinde yapılan Sinop Dikmen Projesi’nin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası Töreni’ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk kurayı Sinop Valisi Hasan İpek çekti. Vali Hasan İpek kurada Erdoğan Kıvanç isimli vatandaşın ismini çekerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

TOKİ Sinop Dikmen Projesi’nde yapımı gerçekleşen 94 Konutun konut alma hakkı ve konut belirleme kura çekiliş törenine Sinop Valisi Hasan İpek’in yanı sıra, Dikmen Kaymakamı Mustafa Gözlet, Dikmen Belediye Başkanı Saim İstanbullu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Hasan Başkök, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Lale, Dikmen İl Genel Meclisi Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.