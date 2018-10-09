GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 14:28

Sinop’ta palamut 5 lira

Karadeniz’de yaşanan balık bolluğu nedeniyle Sinop’ta palamudun tanesi 5 liraya kadar düştü.1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle ’Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz’e açılan...

Sinop'ta palamut 5 lira
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karadeniz’de yaşanan balık bolluğu nedeniyle Sinop’ta palamudun tanesi 5 liraya kadar düştü.

1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle ’Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz’e açılan balıkçılar kasaları dolu olarak limana dönerken, balık miktarındaki bolluk fiyatların düşmesini sağladı. Karadeniz’de bolluğu yaşanan ve 10- 15 liradan tezgaha çıkan palamudun tanesi 5 liraya geriledi.

"Beklentimizin üzerinde güzel bir balıkçılık oldu"

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten bizim tahminlerimizin ötesinde palamut avcılığı var. Balığımız Sinop yöresinden doğuya doğru göç etti. Tabii ki büyük teknelerimiz, gırgırlarımız balığın peşindeler. O yörede avcılık halen iyi bir şekilde devam ediyor. Fiyatların düşmesi yoğunluğa bağlı. Fazla avcılık olduğunda tabii ki balık piyasası aşağı iniyor bir şekilde. İri balık olarak söyleyeceklerim, Doğu Karadeniz tarafına doğru kaydılar. Bu yöredeki bizim balıkçı arkadaşlarımız, gırgır sahipleri aynı şekilde o yöre üzerinde avcılık yapmaya devam ediyor. Git gide yapıyorlar. Bayağı iyiler yani şu anda. Yalnız peşinden de ince balık geliyor. Kısa zaman içerisinde onlar da büyürler. Bizim beklentimizin üzerinde güzel bir balıkçılık oldu. Oluyor da" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku