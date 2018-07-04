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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:18

Sinop’un Kumkapı sahilindeki kötü deniz kokusu vatandaşları rahatsız ediyor

Sinop’un Kumkapı sahilinden gelen kötü deniz kokusu vatandaşları rahatsız ediyor.Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, bu sorunun izole edilebileceğini belirterek, "Ben 40 küsür senelik mühendisim. Ömrüme bu işlere vermişim. Su ile ilgili...

Sinop'un Kumkapı sahilindeki kötü deniz kokusu vatandaşları rahatsız ediyor
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Sinop’un Kumkapı sahilinden gelen kötü deniz kokusu vatandaşları rahatsız ediyor.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, bu sorunun izole edilebileceğini belirterek, "Ben 40 küsür senelik mühendisim. Ömrüme bu işlere vermişim. Su ile ilgili bir yapı yapıyorsanız muhakkak model deneyini yapacaksınız. Böyle bir şey yaptığınızda model deneyini yapacaksanız sonucuna göre projeyi yapıp ona göre uygulamaya sokacaksınız. Benim hayatımda çok önemli bir şeydir bu. Biz en son Altınkaya Barajlarını yaptıktan sonra baktık ki, Bafra Ovası’nda bir büzülme söz konusu ovada. Tuttuk model deneyi yaptık. Model deney şu demek. Çok basit bir şey değil. Aynı malzeme, aynı rüzgar, aynı deniz derinliği falan. O şartları laboratuvara getiriyorsunuz. Yaptığımız da gördük ki Bafra Ovası o zaman ki yıllar bu dediğim 2000’li yıllar senede 80 metre deniz içeri giriyor. Çok vahim bir durum yani. Hala DSİ’de kayıtları vardır. Ne yaptık? Kafadan bir şey yapmadık oraya. Aldık laboratuvara, deneylerimizi yaptık. Ondan sonra tuttuk projemizi yaptık. Sonra tuttuk ovaya, ovaya derken deniz kenarına uyguladık. Eğer siz bunu böyle yapmazsanız gelişi güzel bir şey yapmaya çalışırsanız bazen gelir dalga alır gider bazen içini yığar gider. Şimdi orada bir sirkülasyon yok. Anladığım kadarıyla orada bir açıklık bıraktık. O açıklıktan doğru gider gelir diye. Demek ki o koku varsa bu iş olmuyor. Ama bu konuda abartılacak bir konuda değil bana göre. Tabii olmaması lazım. İzole edilebilecek bir konu. Orada o yapıyı kaldıramazsınız. Olmuştur, yapılmıştır. İzole edilebilir. En azından ilaçlanabilir” dedi.

Vatandaşlar rahatsız

Kumkapı mevkiinde kokan deniz kenarında esnaflık yapan vatandaşlar durumdan rahatsız olduklarını belirterek, "Denizin sirkülasyonu yok içeriye doğru. Bağlantı kesildi denizle. O açılan yerler de kumla doldu. Zaten bırakılan surun içinde kalan su kısmı da kumla doldu. Şu anda müthiş bir koku var burada. Buradan insanlar geçemiyor. İnsanlar gelmiyor. İnsanlar alışveriş yapmıyor. Kokudan esnaf duramıyor. Gelen turist burada bu kötü kokuya anlam veremiyor. Sebebini araştırıyoruz. Sebebini de anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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