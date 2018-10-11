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11 Ekim 2018 Perşembe 14:26

Sırbistan, AB’nin baskılarıyla İran vizesini kaldırdı

Sırbistan, Avrupa Birliği’nin baskıları sonucu İran ile yaptığı vize serbestisi anlaşmasını kaldırmak zorunda kaldı.

Sırbistan, AB'nin baskılarıyla İran vizesini kaldırdı
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Sırbistan, Avrupa Birliği’nin baskıları sonucu İran ile yaptığı vize serbestisi anlaşmasını kaldırmak zorunda kaldı.

Yeni bir göçmen akımından korkan Avrupa Birliği, Sırbistan’a baskı yaparak İran ile vize serbestisi anlaşmasını iptal ettirdi. Vizelerin kalkmasıyla birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Sırbistan’a 15 bin Fars turist gelmiş ve evlerine dönmek yerine Batı Avrupa’ya yönelmişti. Sırp medyasında Tahran’dan Belgrad’a gelen uçakların dolu olduğu ancak dönüş seferlerinin boş olduğuyla ilgili haberler yapılmıştı.

AB yetkilileri, Sırbistan’ın Farslara vize vermediği takdirde, Sırbistan vatandaşlarının Avrupa Birliği’ne vizesiz girişini iptal etmeyi düşündüklerini bildirmişti.
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