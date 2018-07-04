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04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:45

Sırbistan Rusya’dan S-300 alacak

Sırbistan’ın Rusya’dan hava savunma füze sistemi satın almayı talep ettiği belirtildi.

Sırbistan Rusya'dan S-300 alacak
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Sırbistan’ın Rusya’dan hava savunma füze sistemi satın almayı talep ettiği belirtildi.

Rus basınının Rusya Savunma Bakanlığından bir kaynağa dayandırarak duyurduğu habere göre Sırbistan, Rusya’dan resmen S-300 hava savunma sistemi satın almayı talep etti. 2021 yılına kadar iki parçadan oluşan sistemi almak isteyen Sırbistan’ın talebinin değerlendirmeye alındığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç daha önce yaptığı bir açıklamada Rusya’dan hava savunma sistemleri satın almak istediklerini dile getirmişti.

S-300 hava savunma sisteminin toplam maliyetinin 300 milyon dolar olduğu, 27 kilometre yükseklik mesafesindeki cisimleri vurduğu açıklanmıştı. Sırbistan’ın talep ettiği hava savunma sistemini daha önce Azerbaycan, Cezayir, İran ve Çin gibi ülkeler de Rusya’dan satın almıştı.
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