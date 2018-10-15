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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:42

Sirkte yürekleri ağza getiren anlar

Tokat’ta heyecanlı ve aksiyonlu gösterilere sahne Bossphorus Sirkinde tatar yayı ile yapılan şov yürekleri ağza getirdi.

Sirkte yürekleri ağza getiren anlar
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Tokat’ta heyecanlı ve aksiyonlu gösterilere sahne Bossphorus Sirkinde tatar yayı ile yapılan şov yürekleri ağza getirdi.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda sahne alan Bossphorus Sirkine ilgi gösteren Tokatlılar heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşadı. 4 seans halinde yapılan akrobasi şovlarında Etiyopya asıllı akrobatlar gösteri yaptı. Sirkte lastik kızlar, sihirbazlar, palyaçolar ile akrobatlar alkış topladı. Tatar yayı ile yapılan gösteri ise yürekleri ağza getirdi. İllüzyonist Bora Aykut Yalçındağ’ın partnerinin ağzında tuttuğu balonu ve başının üzerine koyduğu elmayı tatar yayı ile vurması heyecanlı anlar yaşattı.

"Kimseye evinde denemesini tavsiye etmiyorum"

6 yaşlarında illüzyonla tanışan, 14 yaşında atıcılık sporu yapmaya başlayan ve bir çok derecesi olan Yalçındağ, sirkte gösterileri ile dikkat çekiyor. Tatar yayı ile yaptığı gösterinin heyecanlı ve tehlikeli bir gösteri olduğunu ifade eden Yalçındağ, "Türkiye’de bir tek ben yapıyorum bu gösteriyi. Bu işin eğitimini aldım, aynı zamanda atıcılık sporcusuyum. O nedenle biraz daha rahatım diğer insanlara göre ama sonuçta tehlikeli bir spor. Bir yıldır bu gösteriyi yapıyoruz. Aslında ben illüzyonistim sirkte daha sonra da bu gösteriyi yapıyorum. Çok az insan bu gösteriyi yapıyor, dünya genelinde 5-6 kişiyiz. Kimseye evinde denemesini tavsiye etmiyorum" diye konuştu.

"Sirkte hayvan ve ateş kullanılmasına karşıyız"

Sirkin organizatörü İlker Gülcan, Karadeniz bölgesinde sirk gösterilerine başladıklarını kaydetti. Akrobasi üzerine gösteriler yaptıklarını ifade eden Gülcan, sirklerde hayvan ve ateş kullanımına karşı olduklarına dikkat çekerek, "Bizim gösterilerimiz yüksek derece de akrobasi ağırlıklı. Etiyopya asıllı akrobatlarla çalışıyoruz. İlgiden memnunuz" dedi.
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