Şırnak şehidi Sedat Mekan, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Sedat Mekan, son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesini ve nişanlısının...

Şırnak’ta Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Sedat Mekan, son yolculuğuna uğurlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesini ve nişanlısının yanından bir an olsun ayrılmadı.

Şırnak Bestler Dereler Bölgesine konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla yaptığı saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Sedat Mekan için Yenibosna Küba Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip Şahin, askeri yetkililer, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Özlem Mekan ve nişanlısı Zeynep Aydoğdu’yu bir an olsun yalnız bırakmadı. Cenaze boyunca anne Özlem Mekan’ın elini tutan Bakan Kaya, aileye destek olmaya çalıştı. Şehidin kardeşinin ise asker şapkası takarak ağabeyini uğurladı. Şehidin nişanlısı Zeynep Aydoğlu ve ailesi, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazın ardından şehit Özlem Mekan için helallik alındı. Şırnak şehidinin naaşı “şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde defnedilmek üzer Edirnekapı şehitliğinde toprağa verildi.