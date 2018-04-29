Şırnak şehidinin acı haberi baba evine ulaştı

Şırnak’ta Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Sedat Mekan’ın acı haberi baba evine ulaştı.

Şırnak Bestler Dereler Bölgesine konuşlandırılan Kuyu Tepe Üs bölgesine PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla yaptığı saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Sedat Mekan’ın acı haberi Bahçelievler’de bulunan baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

“En son görüştüğümüzde benden harçlık istedi”

Şehidin babası Murat Mekan, “Bugün öğlen sonrası komutanlarımız geldiler. Postaneden evrak var dediler. Bunu size ulaştırmaya geldik dediler. Dün en son görüştüğümde bana baba harçlık gönder dedi. Bugünde ona para gönderebilmek için PTT şubelerine gittim hiçbiri çalışmayınca gönderemedim. Demek ki çocuğum yemeyecekti nasip olmadı. Rabbim tüm askerlerimize güç kuvvet versin, güvenlik güçlerimize, polisimize, askerimize devletimize, milletimize zeval vermesin. Benim üzüntüm gözyaşlarım onun ulaşmış olduğu peygamberlikten sonraki en yüksek makam olduğu içindir. Rabbim onun mekanını cennet eylesin. Onun için metanetli olmaya çalışıyorum. İsyankar, asla bizde öyle şey olmaz. Bütün şehitlerimize rabbim rahmet eylesin” dedi.

“Nişanladıktan 3 gün sonra askere gönderdim”

Oğlunu Ocak ayında Nişanladığı ve sonra askere gönderdiğini söyleyen baba Murat Mekan, “27 Ocak’ta nişanladım 30 Ocak’ta askere gönderdim. Acemi birliğini 2 ay Erzincan’da yaptı, ziyaretine gittik. Birliğindeki komutanlar bize izin verdiler. Dağıtım iznine geldi, 1 ay olmak üzere Şırnak’a gitmişti. Günübirlik görüşüyorduk. Devletimizden Allah razı olsun şu anda imkanlar çok, herkes askeriyle rahat bir şekilde görüşüyorduk. Bize ihtiyaçlarını söylüyordu. Orada çok memnun olduğunu söylüyordu. Çocuğum Allah yolundaydı” diye konuştu.