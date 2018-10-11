GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 19:19

Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Güneyce köyü kırsalında başlatılan Hançer-2 operasyonunda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Şırnak’ın Güneyce köyü kırsalında başlatılan Hançer-2 operasyonunda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak ili merkez ilçesi Güneyce köyü kırsalında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen Hançer-2 operasyonunda, Zektuk Tepe bölgesinde tespit edilen 2 BTÖ mensubu ile çıkan çatışma neticesinde 2 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 5 adet M-16 şarjörü (dolu), 3 adet Kalaşnikof şarjörü (dolu), 1 adet Yeasu marka el telsizi, 1 adet şemsiye ele geçirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği kaydedild.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku