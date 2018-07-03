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03 Temmuz 2018 Salı 23:48

Şırnak’ta 4 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı’nda 4 bölge 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak'ta 4 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı’nda 4 bölge 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, İlimiz Merkez İlçe ve Güçlükonak ilçeleri Gabar Dağı Bölgesi; Kale Tepe, Gemihanasur Tepe, Adaklı ve Üçtepeler kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 03 Temmuz (Dahil) – 17 Temmuz (Dahil) 2018 tarihleri arasında (15) gün süreyle Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.” denildi.
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