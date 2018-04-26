Şişen batarya elinde patladı, ölümden döndü

Diyarbakır’da telefon tamiri yapan bir kişi, şişen bataryayı telefondan çıkardığı sırada neye uğradığını şaşırdı. Bataryanın bir anda patlayıp alev alması ile ölümden dönen esnaf, son bir hamlesi ile dükkanını yanmaktan kurtardı....

Diyarbakır’da telefon tamiri yapan bir kişi, şişen bataryayı telefondan çıkardığı sırada neye uğradığını şaşırdı. Bataryanın bir anda patlayıp alev alması ile ölümden dönen esnaf, son bir hamlesi ile dükkanını yanmaktan kurtardı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde telefon tamirciliği yapan Berat Metin, geçtiğimiz günlerde bozuk bir telefonu tamir etmek istedi. Önce telefonu inceleyen Metin, bir süre sonra bataryayı çıkarıp kontrol etmek istedi. Bataryayı eline aldığı sırada şiştiğini fark eden Metin, bataryanın patlayıp alev alması ile neye uğradığını şaşırdı. Ölümden dönen Metin, patladıktan sonra alev topuna dönen bataryanın dükkanını küle çevirmemesi için ayaklarıyla kapı dışına sürükledi. Yaşanan tüm bu olaylar dükkanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Berat Metin, yaklaşık 12 yıldır bu mesleği yaptığını ve teknik servisle uğraştığını söyledi. Metin, “Geçtiğimiz günlerde bir telefon tamiri geldi. İnceledim ve bataryaya bakmak istedim. Bakınca bataryanın şiştiğini gördüm. Böyle bir şeyin olacağını tahmin etmemiştim zaten bir anda patladı ve elimde alev topuna döndü ölümden döndük. Risk her zaman var, şişen bataryaların kesinlikle kullanılmaması lazım. Böyle bir durumda bataryanın değiştirilmesi gerekiyor müşterilerin bu duruma duyarlı olsunlar. Meslektaşlarımın da bu durumu göze alarak daha temkinli olmalarını istiyorum” dedi.