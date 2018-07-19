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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:34

Şivan Perwer’in babasının cenazesi morgdan alındı

Şivan Perwer olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün’ün 94 yaşında vefat eden babası Yunus Aygün’ün cenazesi defnedilmek üzere morgdan alınarak yaşadığı mahalleye götürüldü.Viranşehir Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından...

Şivan Perwer'in babasının cenazesi morgdan alındı
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Şivan Perwer olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün’ün 94 yaşında vefat eden babası Yunus Aygün’ün cenazesi defnedilmek üzere morgdan alınarak yaşadığı mahalleye götürüldü.

Viranşehir Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan cenaze, araçla mahalleye götürüldü. Cenazenin öğle namazının ardından defnedileceği öğrenilirken, yurt dışında yaşayan Şivan Perwer’in ise babasının cenazesine katılmayacağı belirtildi.
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