Sivas rüzgar ekip, enerji biçecek

SİVAS (İHA) – Sivas, bin 642 MW’lık potansiyeli ile yeni rüzgar enerjisi çiftliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye’de kurulu rüzgar enerjisi ile elektrik üretim kapasitesini yüzde 17 artırmayı amaçladığı 1 milyar dolar harcanıp, bin MW gücünde rüzgar santralinin kurulması planlanan 12 il arasında Sivas da yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) verilerine göre, enerji üretiminde bin 642 MW’lik rüzgar potansiyeline sahip olan Sivas’ta şuanda kurulu bulunan rüzgar enerji santralleri ile 187 MW’lik elektrik enerjisi üretiliyor. Bu miktar mevcut potansiyelin sadece yüzde 11’iini oluşturuyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yunus Torun, 1 milyar dolarlık yeni yatırım ile Sivas’ın da rüzgar enerji santralleri (RES) kurulacak 12 il arasında yer aldığını belirterek, “Türkiye’nin en büyük cari açık kalemlerinden birini enerji oluşturuyor. Şuanda enerjide yüzde 73 oranında dışa bağımlılığımız var. Bu manada ülkemizde uygulamaya konulan ‘milli enerji’ politikası var. Bu milli enerji politikası içerisinde enerjinin çeşitliliği ve enerjinin arz güvenliği adları altında iki başlık var. Enerjinin çeşitlendirilmesinde yenilenebilir enerji kaynakları önem taşıyor. Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar var. Bu kapsamda yakın tarihimizde de önemli bir ihale gerçekleştirildi. Rüzgar enerjisi ile ilgili 1 milyar dolarlık bir ihale yapıldı. Bu ihalenin neticesinde rüzgar enerji çitliklerinin kurulacağı 12 ilden bir tanesi de Sivas. Sivas bu alanda rüzgar potansiyeli olan bir il” dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi olarak enerjinin millileşmesini destekleyen çalışmalar başlattıklarını belirten Torun, “Yenilenebilir enerji kaynakları arttırılırken, bunun yanında enerjinin millileştirilme çalışmaları da var. Ülkemizde şu anda rüzgar enerji çiftlikleri yabancı firmalara bağımlı olarak kuruluyor. Bu kurulumların da milleştirilme sürecine girildi. Bu konuda hem üniversitemize hem de sanayimize bazı görevler düşüyordu. Bu bağlamda Cumhuriyet Üniversitesi olarak rüzgar enerjisi türbinleri üzerinde çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Tüketimin yüzde 6.3’ü rüzgardan karşılanıyor



Loading...

YEGM verilerine göre Türkiye’de bulunan 172 rüzgar enerji santralinin toplam kurulu gücü 5 bin 789,39 MW. 2016 yılında rüzgar enerji santralleri ile 15 milyar 369 milyon 548 bin kilovat/saat elektrik üretildi. Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 6,3’ü rüzgar santrallerinden karşılanıyor.