Sivas’ı toz bulutu esir aldı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Sivas’ta da etkili olmaya başladı.

Suriye üzerinden gelen ve Güneydoğu’da etkili olan toz bulutu Sivas’ta etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentin bir çok yerinden toz bulutu net olarak görüldü. Vatandaşlar toz bulutu nedeniyle cadde ve sokaklarda yürümekte zorlandı. Vatandaşlarda görüş mesafesinin düştüğünü söyleyerek kartpostallık görüntüler oluştuğunu ifade ettiler.