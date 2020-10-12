Sıvı Sabun Nedir?

Sıvı sabun günlük yaşantımızda sıklıkla kullanmış olduğunuz ürünlerdir. Özellikle korona virüsün hayatımıza girmesin itibariyle daha çok kullanmış olduğunuz sıvı sabun çeşitleri farklı koku yâda farklı boylarda piyasa içerisinde üreticiler tarafından tüketicilerle buluşması adına sunulan ürünlerdir.

Piyasada birçok sıvı sabun firması bulunmaktadır. Kullanım yerine bağlı olacak şekilde endüstriyel ya da evlerimize kullanabileceğimiz sıvı sabun modelleri aynı zamanda uzun seneler boyunca bozulmadan da saklanabilecek ürünler olduğundan dolayı büyük şişelerde satılabilir.

Sıvı Sabun Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Sıvı sabun çocukların kullanımı için uygun olan ürünlerdir. Fakat göz ile temas ettiği durumlarda bol su ile yıkanmalıdır. Sıvı sabun kullanmak için elleri ıslak olması gerekir Daha sonrasında sıvı sabundan bir tutam alarak 20 saniye boyunca ellerin yıkanması gerekmektedir. Hızlı bir dezenfektasyon işlemi gerçekleştiren sıvı sabun modellerine ulaşabilmek aynı zamanda ihtiyacınız doğrultusunda tüm kil maskesi modellerine ulaşabilmek için Dermokil internet adresini tıklayabilirsiniz. Yüzlerce ürün içerisinden bütçenize uygun olan ürünlere bu internet adresi üzerinden ulaşmanız mümkündür.