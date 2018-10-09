SODEM ödüllerini Kılıçdaroğlu verecek

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ikinci kez düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri törenine ev sahipliği yapacak. 12 Ekim Cuma günü Seçici Kurul tarafından değerlendirilen, CHP’li...

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ikinci kez düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri törenine ev sahipliği yapacak. 12 Ekim Cuma günü Seçici Kurul tarafından değerlendirilen, CHP’li belediyelerin başarılı projelerinin ödüllendirileceği törende, Belediye Başkanları ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden alacak.

Çankaya Belediyesi SODEM Ödül Törenine ev sahipliği yapacak. Eylül ayının ilk günü açılışı yapılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde gerçekleşecek törende, Belediye Başkanları ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden alacak. Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak, ortak bir dil kullanımı ile başarılı belediyecilik uygulamalarını Türkiye’de ve dünyada güçlü bir algıya dönüştürmek amacıyla kurulan SODEM, bu yıl ikinci kez "Yerel Yönetim Ödülleri" programı düzenliyor.

SODEM Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye projeleri "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim" , " Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" başlıkları altında değerlendirilip, ödüllendirilecek. Ödüller, 12 Ekim Cuma günü Saat 17.00’de Çankaya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Başarılı bulunan belediyeler ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden alacak.

Yarışmaya, SODEM Üyesi CHP’li belediyeler en fazla 5’er proje ile başvurdu. Projeler Ateş İlyas Başsoy, Cem Seymen, Ercan Karakaş, Dr. Erdal Atabek, Faruk Göksu, Fikret Toksöz, Doç. Dr. Gökhan Günaydın, İbrahim Betil, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Doç. Dr. Koray Çalışkan, Prof. Dr. Korel Göymen, Prof. Dr. Mehmet Rıfkı Aktekin, Melda Onur, Prof. Dr. Murat Barkan, Kadri Gürsel, Pınar Türenç, Rıdvan Budak, Selami Öztürk, Seyit Torun, Sunay Akın ve Şafak Pavey’in yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi.

SODEM ödüllerinin ikincisine ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirten SODEM Yönetim Kurulu Üyesi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yerel Yönetim Ödülleri’ne SODEM Üyesi 96 belediyemiz 340 projeyle başvurdu. Seçici Kuruldaki değerli jüri üyelerimiz projeleri tek tek değerlendirdi. Sayın Genel Başkanımız SODEM’e ve yerel yönetim projelerine çok önem veriyor. Sayın Genel Başkanımızın elinden ödülleri almak ayrı bir mutluluk olacaktır" dedi.

Başkan Taşdelen, “Belediyeciliğin sosyal demokratların ve Atatürkçülerin işi olduğunu hem yaptığımız çalışmalar hem de tarih ortaya koymuştur. Biz kentlerimize, kentlerimizin tarihi, kültürel ve doğal yapısına ihanet etmeden çalıştık ve halkımızın bütün dertlerine derman olmak için mücadele verdik. Bu kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.