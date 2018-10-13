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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:50

SODEM’den Kartal Belediyesine ödül

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından verilen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu.

SODEM'den Kartal Belediyesine ödül
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Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından verilen Yerel Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri’nde Kartal Belediyesi sanat ve kültür kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ödülleri takdim ettiği tören Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün de katıldığı törene CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve SODEM Üyesi CHP’li belediye başkanları katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün Masal Müzesi projesi sanat ve kültür kategorisinde ödüle layık görüldü. Başkan Altınok Öz de Kartal’ı sanat ve kültürün merkezi yapma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Gecede "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim","Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" başlıkları altındaki ödüller sahiplerini buldu.
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