Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Er’den Uber’e karşı taksicilere önemli çağrı

Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, Uber’ciler ile taksicilerin arasında yaşanan olayların şoför esnafına yakışmadığını belirtirken, "Ekmeğimizi başkalarına kaptırmamak için önce kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor" dedi.

Başkan Suar Er, Uber-taksi konusunun en çok taksicileri rahatsız ettiğini vurgulayarak taksici esnafının ekmeği ile oynanmaması gerektiğini söyledi. Er, "Son günlerde İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşanan, Uber’ciler-taksiciler diye gündemi rahatsız eden ve taksici esnafını çok fazla rahatsız eden bir konu. Buna bizler de şahit olduk. İstanbul gibi büyük, metropol bir şehirde Uber’ciler-taksiciler diye olayların çıkması, kavgaların olması gibi konular bizim şoför esnafına yakışmıyor ama taksici esnafının da ekmeğiyle oynanmaması gerekiyor. Şimdi burada Uber’ciler dediğimiz zaman benim merak ettiğim bu meslek nasıl yapılıyor? Bu araçta taksimetre var mı? Bu aracın plakası tahditli mi? Binen müşteri nasıl ne şekilde anlaşılıyor? Ben bunların tam açıklamasını göremedim, duyamadım. Müşteri ile nasıl bir anlaşma yapıyor da gideceği yere fiyat nasıl tespit ediliyor? Uber’in doğmasındaki sebep İstanbul’daki taksi fiyatlarının plaka değerlerinin yüksek olması, nüfusun çok fazla olması elbette bazılarını bu yollara teşvik etti" diye konuştu.

"Beş parmağın beşi bir değil"

Bazı taksicilerin yakın mesafeye müşteri almaması, çift tarife uygularım demesi gibi konulara değinen Başkan Er, "Biz ekmeğimizi o zaman başkasına kaptırmamak için, önce kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Benim kızım 8 yıl İstanbul’da kaldı. Bir üniversite de öğretim görevlisi. Ben bunu kendim bir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olarak çok yaşadım. Yakın mesafeye müşteri almayışı, çift tarife uygularım demesi. Taksimetrenin fiyatıyla, tarifesiyle hiçbir taksici oynayamaz. Sadece taksimetre açmadan fiyat istemesi, kılığına-kıyafetine özen göstermeyişi. Müşteri bir velinimettir. Müşteriye karşı hitap şekli, kaba davranması gibi olaylar çok çok yaşandı. Beş parmağın beşi bir değil. Bizim de kendimize dikkat etmemiz lazım" dedi.

"Taksimetre olmayan bir araçta nasıl bir fiyat uygulaması yapılıyor?"

Taksimetre olmayan bir araçta fiyat tarifesinin nasıl yapıldığını merak ettiğini ve her önüne geleninde taksici olmaması gerektiğini aktaran Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, "Taksiciler ile Uber’cileri bir araya getireceğiz diye bakanımızın açıklamasını ben de duydum. Onu merak ettim. Nasıl bir çözüm yolu bulacaklar? Nasıl bir çözüme kavuşacak? Taksi plakası tahditli bir plakadır. Ticari bir araç alacak kişi UKOME’den çıkan tahsis belgesini almadıktan sonra noterden üzerine ticari araç satışını yapamaz. Uberciler ile taksiciler dendiği zaman ben ubercileri merak ediyorum nasıl doğdu, bu nasıl gelişti? Ortam nasıl bulunacak? Nasıl gerçekleşecek onu bende merakla bekliyorum. Vatandaş Ubere bindiği zaman, o tür araçlara bindiği zaman hiç bir açıklama gibi herhangi bir şey duymadık. Yani biz anlaşamadık, peygamber pazarlığı yapıyoruz. Taksimetre olmayan araca şahsım olarak ben bindiğim zaman kiminle konuşacağım? Şoförle konuşacağım. Şoföre gideceğim yeri söylediğim zaman taksimetre olmayan bir araçta nasıl bir fiyat uygulaması yapılıyor? Biz de onu merakla bekliyoruz. Taksici esnafı yıllardan beri bu hizmeti veriyor. Her önüne gelenin taksicilik yapmaması lazım. Avrupa ülkelerinde ehliyet sınavına girip de nasıl ehliyeti zor şarlar altında alabiliyorsa, Avrupa’da en az 6 ay kursa gitmesi lazım. Taksicilik yapabilmesi için ama bizim ülkemizde maalesef böyle bir şey yok. Her önüne gelen taksicilik yapıyor" ifadelerini kullandı.