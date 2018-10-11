Soğanlı’da riskli alandaki 55 bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Soğanlı kentsel dönüşüm projesi içinde kalan riskli alandaki binaların yıkımını sürdürüyor. Kamulaştırılan 55 bina yıkılırken, toplam 6 bin metrekare alan elde edildi.

Soğanlı’da 35 hektarı rezerv, 7 hektarı ise riskli alan olmak üzere toplam 42 hektar alan üzerinde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ile Türkiye’de kentsel dönüşüm alanında çığır açan Osmangazi Belediyesi, riskli alanda bulunan binaları istimlâk ederek yıkıyor. Rezerv alanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak hayata geçirilen bin 769 konut ve 202 ticaret merkezinin inşaatını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, riskli alandaki binalarda yaşayan vatandaşlar ile anlaşma sağlayarak, yüzlerce vatandaşın rezerv alanda depreme karşı dayanıklı ve modern mimari ile inşa edilen konutlara taşınmasını sağladı. Riskli alandaki binaların boşaltılmasının ardından belediye ekipleri, bölgedeki binaları insan güvenliğini tehdit etmemesi adına hızlı bir şekilde yıkıyor. Şu ana kadar Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 31, Soğanlı Mahallesi’nde ise 24 olmak üzere, toplam 55 bina yıkıldı. Sahipleriyle mutabakata varılan 13 bina ise vatandaşlar tarafından boşaltılmasının ardından yıkılacak. Riskli alanda yapılan yıkımlar sonucu, yaklaşık 6 bin metrekarelik alan elde edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Soğanlı kentsel dönüşüm projesinde ilk olarak rezerv alanda binaları inşa ettik. Şimdi de riskli alanda oturan vatandaşlarımızı inşa ettiğimiz sağlam ve güvenli konutlara taşıdık. Riskli alanda anlaşma sağladığımız vatandaşlarımızın evlerinin yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. 55 binayı yıktık. 13 bina daha yıkıma hazır. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu bölgeyi de dönüşüme sokacağız. Yeşil alanları, açık ve kapalı otoparkları, çevre yoluna bağlantısı, alışveriş mekânları ile kendi hayatını alanını yepyeni mimarî çizgilerle yorumlayan bu proje, bölgedeki dönüşümü tetiklemeye devam edecek” dedi.