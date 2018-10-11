GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 15:10

Soğanlı’da riskli alandaki 55 bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Soğanlı kentsel dönüşüm projesi içinde kalan riskli alandaki binaların yıkımını sürdürüyor. Kamulaştırılan 55 bina yıkılırken, toplam 6 bin metrekare alan elde edildi.Soğanlı’da 35 hektarı rezerv, 7 hektarı...

Soğanlı'da riskli alandaki 55 bina yıkıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Osmangazi Belediyesi, Soğanlı kentsel dönüşüm projesi içinde kalan riskli alandaki binaların yıkımını sürdürüyor. Kamulaştırılan 55 bina yıkılırken, toplam 6 bin metrekare alan elde edildi.

Soğanlı’da 35 hektarı rezerv, 7 hektarı ise riskli alan olmak üzere toplam 42 hektar alan üzerinde hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesi ile Türkiye’de kentsel dönüşüm alanında çığır açan Osmangazi Belediyesi, riskli alanda bulunan binaları istimlâk ederek yıkıyor. Rezerv alanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat olarak hayata geçirilen bin 769 konut ve 202 ticaret merkezinin inşaatını tamamlayan Osmangazi Belediyesi, riskli alandaki binalarda yaşayan vatandaşlar ile anlaşma sağlayarak, yüzlerce vatandaşın rezerv alanda depreme karşı dayanıklı ve modern mimari ile inşa edilen konutlara taşınmasını sağladı. Riskli alandaki binaların boşaltılmasının ardından belediye ekipleri, bölgedeki binaları insan güvenliğini tehdit etmemesi adına hızlı bir şekilde yıkıyor. Şu ana kadar Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 31, Soğanlı Mahallesi’nde ise 24 olmak üzere, toplam 55 bina yıkıldı. Sahipleriyle mutabakata varılan 13 bina ise vatandaşlar tarafından boşaltılmasının ardından yıkılacak. Riskli alanda yapılan yıkımlar sonucu, yaklaşık 6 bin metrekarelik alan elde edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Soğanlı kentsel dönüşüm projesinde ilk olarak rezerv alanda binaları inşa ettik. Şimdi de riskli alanda oturan vatandaşlarımızı inşa ettiğimiz sağlam ve güvenli konutlara taşıdık. Riskli alanda anlaşma sağladığımız vatandaşlarımızın evlerinin yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. 55 binayı yıktık. 13 bina daha yıkıma hazır. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu bölgeyi de dönüşüme sokacağız. Yeşil alanları, açık ve kapalı otoparkları, çevre yoluna bağlantısı, alışveriş mekânları ile kendi hayatını alanını yepyeni mimarî çizgilerle yorumlayan bu proje, bölgedeki dönüşümü tetiklemeye devam edecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku