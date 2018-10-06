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06 Ekim 2018 Cumartesi 14:03

Sokak köpeği saldırınca babasının arabasının üzerine çıktı

Denizli’de kendisine saldıran köpeklerden kurtulmak için otomobilin üzerine çıkan bir gencin görüntüsü sosyal medyada günün konusu oldu.

Sokak köpeği saldırınca babasının arabasının üzerine çıktı
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Denizli’de kendisine saldıran köpeklerden kurtulmak için otomobilin üzerine çıkan bir gencin görüntüsü sosyal medyada günün konusu oldu.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki B.B.G’nin okula giderken, kendisine saldıran sokak köpeğinden kurtulmak için otomobilin üzerine tırmanması anbean bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan ve görenleri güldüren olayın şu şekilde gerçekleştiği görülüyor. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan B.B.G, okul servisini binmek için sokağa çıktı. Bu sırada evinin giriş kapısı önünde bir süre bekleyen B.B.G, üzerine bir sokak köpeğinin geldiğini görünce kurtulmak için çareyi kaçmakta buldu. Köpekten kurtulamayan genç, babasının otomobilin üzerine tırmanarak çıktı. B.B.G, bir süre arabanın arka kaportası üzerinde beklerken, daha sonra sokak köpeği aracın başından ayrılıyor.

Gencin saldırgan köpekten kurtulmak için yaptığı bu hareket bir kullanıcı tarafından sosyal medyaya yüklendi. Görüntü Denizli’de sosyal medyada günün konularından birisi oldu.
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