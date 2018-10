Sokakta yaralı bulundu şimdi okulun maskotu oldu

Manisa’da bir okul müdürü tarafından sokakta bitkin, yaralı halde bulunan ve tedavisi yapıldıktan sonra okul tarafından sahiplenilen golden cinsi köpek okulun neşe kaynağı oldu. ’Patik’ ismi verilen köpekle teneffüslerde neşeli zamanlar geçiren öğrenciler hem sorumluluk duygularının hem de hayvanlara karşı sevgilerinin arttığını söyledi.

Gıda ve Kimya Teknolojileri Bölümlerinin bulunduğu, 600 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son 10 gündür okul bünyesine katılan Patik isimli golden cinsi köpekle farklı bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor. 10 gündür okulun adeta maskotu haline gelen ’Patik’ öğrencilerin de teneffüslerde ve öğle aralarında neşe kaynağı oldu.

Köpeği kendi mahallesinde sokakta bitkin ve yaralı bir halde bulduğunu anlatan Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İlyas Kayaokay, “Mahallemde, oturduğum yerde köpeği gördüm. Baya mağdur bir durumdaydı, yaraları vardı, sokağa atılmıştı. Golden cinsi iyi bir köpek olduğunu biliyorum. İçim bu duruma razı gelmedi. Hemen bir veterinerle görüşerek gerekli tedavilere başladık. Birkaç gün orada tedavi gördü. Sonrasında okulun bahçesi de uygun olduğu ve öğrencilerimizin köpekleri sevdiğini bildiğim için iyi olacağını düşündüğümden okula getirdim. Adını Patik koyduk. Kendisine bir de yuva yaptık. Şu an gayet mutlu, sağlığı yerinde. Öğrencilerimizin de ilgisi alakası bu yönde çok güzel ve olumlu. Onlar da köpeği çok seviyorlar" dedi.

"Öğrencilerin gelişimi açısından önemli”

"Bu durum öğrencilerimizin gelişimi açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Kayaokay şunları söyledi:

"Öğrencilerimize Hayvanlar Haftası, Hayvanları Koruma Haftası gibi çeşitli zamanlarda haftalar düzenliyoruz. Biz bunları hep kağıt üzerinde yapıyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz bu durum kesinlikle uygulamalı bir durum. Çocuklara sadece Hayvanları Koruma Haftasında hayvanı sevmeyi öğretmiyoruz, şu an bahçemizde bir köpek var. Çocuklar bunu yaşayarak, görerek, bütün öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, şahsım da olmak üzere köpeğe büyük bir sevgi gösteriyoruz. Bunu gerçekten kalbi olarak, içimizden gelerek bu olayı yaşayarak yapıyoruz. Eğitimde şunu biliyoruz; eğitimde en iyi öğretme yöntemi çocukların yaparak, görerek, uygulayarak aldığı eğitim yöntemi en iyi eğitim yöntemidir. Biz çocuklara insan sevgisi, hayvan sevgisi gibi konuları kitap üzerinde sınıfta anlatıyoruz ama şu an yapmış olduğumuz şey hayvan sevgisini en iyi öğretme yöntemi olan yaşayarak öğreniyor. Bu da bizi gerçekten memnun etti. Öğrencilerimizin çoğuna baktığımız zaman, hatta köpek korkusu olan öğrencilerimiz bile şu an gelip Patik’i seviyorlar, onunla ilgileniyorlar bu anlamda çok mutluyum. Hayvanların da bu dünyada yaşamaya hakkı vardır. İnsanlarımızın da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor diye düşünüyorum.”

“Hayvanları sevmeyen insanları sevmez”

İnsanların gönlünde, vicdanında merhamet duygusunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kayaokay, “Bu eğitime öğrencilik döneminden başlamak gerekiyor. Vicdanlara dokunabilirsek, merhamet duygusunu geliştirebilirsek, bu tür insanlardan zarar gelmez. Bir büyüğümüzün lafı vardı; ‘hayvanları sevmeyen insanları da sevmez’ derdi. Burada öğrencilerimize özellikle hayvanları sevmeyi gösteriyoruz onlara bunu aşılıyoruz ve inanıyorum ki hayvan sevgisi olan öğrencilerde sorumluluk duygusu gelişecektir. Aynı zamanda zarar vermeyecektir. Biz ona sevgiyi aşılıyoruz" şeklinde konuştu.

Mutsuz olduğu zamanlarda ’Patik’ sayesinde neşelendiğini anlatan okulun 9. sınıf öğrencisi Teoman Ata, "Teneffüslere çıktığımızda yalnız kalmıyoruz. Bazen öğle arasında sınıfta yanında arkadaşı olmayanlar oluyor, bir yere gidemeyenler oluyor. Dışarı çıkıp köpekle birlikte dolaşıyorlar. Okula ne zaman mutsuz gelsek yanımıza koşup bizi mutlu ediyor. Yanımızda bir dost, arkadaş, yolcu oldu" diye konuştu.

"Hepimize sorumluluk kazandırdı”

Patik’in okullarına gelmesiyle birlikte sorumluluk bilinçlerinin de arttığını dile getiren okulun 12. sınıf öğrencisi İlayda Berfin Savaş, "Patik okulumuza geldiğinden beri bence hepimizdeki sorumluluk bilinci biraz daha arttı. Ona daha fazla özen gösteriyoruz. Geldiğinde yaraları vardı, kilo vermesi gerekiyor, onun için oynatmaya, hareket ettirmeye çalışıyoruz. Bence bu anlamda hepimize sorumluluk kazandırdığını düşünüyoruz. Eğlenceli, sevecen, kesinlikle ısırmıyor veya başka olumsuz bir şey yapmıyor. Gerçekten arkadaş gibi. Bence sevgiyi de öğretebilir bir insana” dedi.