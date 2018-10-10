Somali’de Eren Bülbül Yetimhanesi açıldı

PKK tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül adına Somali’de inşa edilen yetimhane hizmete girdi.Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış yaklaşık 400 milyon çocuk bulunuyor. Her yıl yüz binlerce çocuk insan tacirleri, organ ve fuhuş...

PKK tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül adına Somali’de inşa edilen yetimhane hizmete girdi.

Dünyada çeşitli nedenlerle yetim kalmış yaklaşık 400 milyon çocuk bulunuyor. Her yıl yüz binlerce çocuk insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları tarafından satılıyor veya misyonerlik faaliyetlerinde kullanılıyor. Korunmasız çocuklara güvenli ortamlarda sahip çıkılması için çalışan İHH İnsani Yardım Vakfı, PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül adına Somali’de kız yurdu inşa etti. Açılışa Türkiye Somali Büyükelçisi Olgan Bekar da katıldı.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Somali Büyükelçisi Olgan Bekar, “Şehitler Kompleksi’nin ilk adımının açılışında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yerleşke kız yetimlerimiz için iyi bir sığınak olacak" dedi.

5 yetimhane ve 1 okullu dev tesis

Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi, 6 ayrı binadan oluşan Şehitler Kompleksi’nin içerisinde inşa edildi. Diğer 5 yetimhanenin ve 1 okulun inşasının devam ettiği tesis tamamlandığında toplamda 120 yetim yeni evlerine kavuşmuş olacak. 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen tesisin içerisinde yer alan iki katlı Şehit Eren Bülbül Yetimhanesi’nde; çok amaçlı salon, mutfak, etüt salonu, yatak odaları ve bakıcı odası bulunuyor. Toplamda 215 metrekarelik kullanım alanına sahip olan yetimhanede yetimlerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, barınma şartlarının iyileştirilmesi, kalkınma ve farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor.

“Projenin Somali’ye uygulanması imkansız görünüyordu”

İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür projenin başlama hikayesini anlatarak şunları söyledi:

"Projenin Somali’ye uygulanması aslında imkansız görünüyordu. İlk olarak bu projeyi hazırlarken ağabeylerimizle istişare ettik. Konuştuk ve birçok konuda çıkmaza girdik. İmkansız göründü. Maddi olarak imkansız göründü. Somali şartlarında böyle bir projenin gerçekleştirilmesi cidden zordu. Ama buna rağmen ‘Bismillah’ diyerek projeyi başlattık. Nasip olursa kompleksimizin adını da ‘Şehitler Kompleksi’ koymayı düşünüyoruz. Türkiye’deki şehitlerin adını yaşatmak istiyoruz. Bizler gelip geçiciyiz ama Somali’nin geleceği için bu projenin önemli olduğunu düşünüyorum.”