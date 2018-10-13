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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:20

Son 10 yılın en bereketli palamut sezonu yaşanıyor

Ordu’nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde kasalar dolusu balıkla limana dönen balıkçılar, son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu yaşadıklarını belirttiler.

Son 10 yılın en bereketli palamut sezonu yaşanıyor
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Ordu’nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde kasalar dolusu balıkla limana dönen balıkçılar, son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu yaşadıklarını belirttiler.

Yaklaşık 6 bin kasa palamut avı yaptıklarını söyleyen balıkçı Ahmet Ergün, “Denizden bereket fışkırıyor. Balık çok olunca fiyatlar da düşecek, hedefimiz tutabildiğimiz kadar balık tutup halkımıza en ucuz şekilde yedirtmektir” dedi.

Karadeniz’de bu yıl bolluk ve bereket olduğunu belirten Ergün, “Balık bol çıkınca da vatandaşlar da ucuz balık yemeye devam edecek. Ortalama günlük 3 bin kasa balık tutuyoruz diyebilirim. Palamut bol, hamsinin ise bir dahaki ay içinde olacağını tahmin ediyoruz. Halkımız için denizlerdeyiz ve onların taze balık yemesi için görevimizi sürdürüyoruz. Kasa kasa balık tutunca da en çok biz mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Balıkçı Arif Altun ise denizdeki bereketten memnun olduklarını belirterek, “Allah’a şükürler olsun ki bu yıl balık avı bereketli geçiyor. Son 10 yılın en fazla palamudunu tuttuğumuzu söyleyebilirim. Halkımız da bol tuttuğumuz balıktan nasibini alıyor ve her sofrayı balık süslüyor” şeklinde konuştu.

Ordulu balıkçılar, diğer illerin balıkçılarının da Ordu’da avlandıklarını dile getirdiler.
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