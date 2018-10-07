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07 Ekim 2018 Pazar 12:29

Sonbaharda Mardin’de turist yoğunluğu arttı

Bu yıl turizmde başarılı bir sezon geçiren Mardin’de havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte turist yoğunluğu arttı. Kentin cadde ve sokakları yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

Sonbaharda Mardin'de turist yoğunluğu arttı
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Bu yıl turizmde başarılı bir sezon geçiren Mardin’de havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte turist yoğunluğu arttı. Kentin cadde ve sokakları yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

Binlerce yıllık kültürel mirasa ev sahipliği yapan, cami, medrese ve kiliseleri ile adeta bir açık hava müzesi olan Mardin’de kış turizm hareketliliği başladı. Geçmiş yıllarda terör yüzünden kapılarını turizme kapayan kent, sağlanan huzurlu ve güvenli ortamla birlikte küllerinden yeniden doğdu. Havaların de serinlediği kentin cadde ve sokakları turistlerle doldu taştı.

Ankara’dan gelen Gönül Bingöl, kente hayran olduğunu belirterek, “Mardin’e en son 9 sene önce gelmiştim. Mardin benim sevdam. Burası şimdi çok daha iyi olmuş” dedi.

Satı Gültekin ise Mardin’i daha turistlere hitap eden bir kent olarak bulduklarını kaydederek, ikinci kez geldiğini ve memnun kaldığını ifade etti.

“Gelen misafirlerimize mozaik kültürü anlatıyoruz”

Mardin’de ciddi bir turizm artışı olduğunu kaydeden Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz, “Mardin’de turizm sezonu tam hızıyla başlamıştır. Özelikle Ekim ayı ile birlikte her gün onlarca turist kafilesi gelerek kilisemizi gezmekte. Bu gelen misafirlere elimizden gelen ilgiyi göstermekteyiz. Turistlerimize kilise tarihçesini anlatıyoruz. Mardin’de olan mozaik kültüründen söz ediyoruz. Bundan çok mutluyuz. Turizm sezonunun bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Yazın gelen kışı merak ederek yeniden geliyor”

Mardinli esnaf Rıdvan Görgülü, kentte Nisan ve Mayıs aylarındaki hareketliliğin bu ay da devam ettiğini dile getirerek, “Mükemmel bir sezon geçirdik. İnşallah 2014-2015 sezonuna kadar yakalanan trendi bu sene de yakaladık, seneye de yakalayacağız. Farklı farklı insanları kentimizde görüyoruz ve hiç gelmeyen insanlarımız gelmeye başladı. Gerçekten Mardin’e katkı sunulmaya başlandı. İnşallah bundan sonra geçmiş yıllardaki trendi yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Mardin Valiliğinin verilerine göre bu yılın ilk 9 ayında kenti 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti.
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